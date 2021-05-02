ايطاليا: 300 مليون للمتنزهات والحدائق التاريخية

(أنسامد) - مايو 2 - روما - أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية تخصيص 300 مليون يورو للمتنزهات والحدائق التاريخية في الجزء الثقافي من خطة الإنعاش، مشيرة إلى تخصيص 2.7 مليار يورو لتعزيز القرى والسلامة الزلزالية والتراث الثقافي والريفي والديني.



تنص الخطة على ترميم وتحسين ودمج التعداد الحالي وما يترتب على ذلك من رقمنة الأصول الثقافية الموجودة داخل المتنزهات والحدائق.



أكدت الوزارة أن الخطة تهدف لتحسين استخدام المساحات، وتنفيذ أعمال الترميم على المكونات المعمارية والأثرية، والمناطق المُسيجة الآمنة، وبوابات الدخول، وأنظمة المراقبة بالفيديو لهذه الأماكن الطبيعية ذات القيمة التاريخية الكبيرة.



كما تم ابتكار شخصية "البستاني الفني"، وهو شخصية يجب أن تتمتع بمهارات خاصة ومتعددة التخصصات (المناظر الطبيعية، والبستنة، وعلم أمراض النبات، وعلم النبات، والهندسة الزراعية، وما إلى ذلك)، وإتقان تقنيات ومواد وأساليب الرعاية والوقاية وتجديد العناصر النباتية. (أنسامد).



