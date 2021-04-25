في ميلانو، فتح المتاحف المدنية اعتبارا من 27 أبريل

(أنسامد) - أبريل 25 - روما - مع تصنيف مدينة لومبارديا الايطالية ضمن المناطق الصفراء فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، تستعد بلدية ميلانو لإعادة فتح المتاحف والمعارض المدنية اعتبارا من يوم الثلاثاء 27 أبريل.



ستكون المعارض مفتوحة طيلة أيام الأسبوع، مع حجز مطلوب فقط أيام السبت والعطلات الرسمية. ستفتح مكتبة برايدنس أبوابها في 3 مايو، فيما يفتح متحف پيناكوتيكا أبوابه في اليوم التالي.



كما سيتم إعادة فتح أبواب القصر الملكي يوم الثلاثاء 27 أبريل.



سيتم استئناف المعرضين الموقوفين بعد الإغلاق الأخير بسبب فيروس كورونا، بالاضافة إلى معرض عن النساء في الفن الروسي، من المقرر إقامته حتى 12 سبتمبر. (أنسامد).



