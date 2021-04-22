ايطاليا..فعاليات الاحتفال بيوم الارض..22 ابريل

(أنسامد) - أبريل 22 - روما - لزيادة الوعي العام واحترام قواعد الطوارئ الصحية ، نظم يوم الأرض في إيطاليا هذا العام ، المقر الإيطالي والأوروبي للجنة الدولية لشبكة يوم الأرض من خلال ماراثون الوسائط المتعددة .



في إيطاليا ، التي تتمتع بتراث هائل من المتنزهات والحدائق والمحميات الطبيعية ، هناك العديد من الوجهات التي تقدم تجارب واعية ومستدامة.



بدأ الاحتفال بيوم الأرض في جميع أنحاء العالم في 22 أبريل منذ عام 1970. وقد تم تحديد هذا الحدث ، الذي أقامته الأمم المتحدة بمشاركة المناطق والهيئات والمنظمات البيئية ، لزيادة الوعي العام بأهمية حماية الطبيعة مع استخدام التكنولوجيا الخضراء والمبتكرة ومشاكل النظام البيئي ، المرتبطة بتغير المناخ واستغلال الإنسان.



موضوع هذا العام هو استعادة أرضنا: إصلاح وإعادة تأهيل كوكب الأرض ؛ لذلك ليس فقط لمساعدة الأرض ولكن أيضًا لتصحيح الضرر الذي حدث بالفعل. ..من بين الحلول ، بالإضافة إلى العمليات الطبيعية والتقنيات المستدامة ، إعادة تدوير المواد وحماية الأنواع المهددة وحظر استخدام المواد الكيميائية الضارة وتدمير الموائل الرئيسية مثل الغابات الرطبة. الحماية والاستدامة وحماية البيئة هي الأهداف المشتركة للمنظمات التي تروج لأسلوب حياة واعي وتحتفل برفاهية البيئة وبالتالي للإنسانية. (أنسامد).



