مودينا مرشحة "مدينة إبداعية لفنون الإعلام التابعة لليونسكو"

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - تم ترشيح مودينا كـ "مدينة
إبداعية للفنون الإعلامية التابعة لليونسكو" بدعم من منطقة إميليا
رومانيا. في قلب مسار الرحلة ، الذي تم تقديمه اليوم بمشاركة أبطال
المشهد الثقافي لمودني الذين هم جزء من لجنة الترويج ، مواضيع
التدريب ، واستخدام التكنولوجيا الرقمية للإبداع `` الحر '' وفتح
الأبواب الافتراضية للمتاحف . ثم محو الأمية والفنون الرقمية ،
والأعمال الإبداعية المتكاملة والجوانب الاقتصادية المرتبطة
بالثقافة.
يوضح المستشار الإقليمي للثقافة ماورو فيليكوري "إذا كان ما فعلته
مودينا في مجال الميكانيكا ، لتصبح عاصمتها العالمية ، فإنها ستحقق
أيضًا في المجال الثقافي - سيصبح النظام الثقافي الإقليمي مثيرًا
للإعجاب حقًا".
تم اجراء عملية التقديم ، التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها
في اليونسكو ، من قبل مستشار الثقافة في بلدية مودينا ، أندريا
بورتولاماسي: حتى الآن ، تم تقسيم 31 مشروعًا إلى خمس فئات
(التدريب ، والرقمنة ، وفنون التدريب ، والفنون البصرية ،
والموسيقى) . (أنسامد).