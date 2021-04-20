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سفر و سياحة - ثقافة
مودينا مرشحة "مدينة إبداعية لفنون الإعلام التابعة لليونسكو"
    (أنسامد) - أبريل 20 - روما - تم ترشيح مودينا كـ "مدينة إبداعية للفنون الإعلامية التابعة لليونسكو" بدعم من منطقة إميليا رومانيا. في قلب مسار الرحلة ، الذي تم تقديمه اليوم بمشاركة أبطال المشهد الثقافي لمودني الذين هم جزء من لجنة الترويج ، مواضيع التدريب ، واستخدام التكنولوجيا الرقمية للإبداع `` الحر '' وفتح الأبواب الافتراضية للمتاحف . ثم محو الأمية والفنون الرقمية ، والأعمال الإبداعية المتكاملة والجوانب الاقتصادية المرتبطة بالثقافة.

    يوضح المستشار الإقليمي للثقافة ماورو فيليكوري "إذا كان ما فعلته مودينا في مجال الميكانيكا ، لتصبح عاصمتها العالمية ، فإنها ستحقق أيضًا في المجال الثقافي - سيصبح النظام الثقافي الإقليمي مثيرًا للإعجاب حقًا".

    تم اجراء عملية التقديم ، التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها في اليونسكو ، من قبل مستشار الثقافة في بلدية مودينا ، أندريا بورتولاماسي: حتى الآن ، تم تقسيم 31 مشروعًا إلى خمس فئات (التدريب ، والرقمنة ، وفنون التدريب ، والفنون البصرية ، والموسيقى) . (أنسامد).

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