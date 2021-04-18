تمديد معرض ليغابو في فيرارا حتى نهاية يونيو

(أنسامد) - أبريل 18 - روما - صرح آلان فابري عمدة مدينة فيرارا الايطالية أن المعرض الذي يتناول أعمال الرسام الإيطالي أنطونيو ليغابو ويحمل عنوان " أنطونيو ليغابو، حياة فنان"، في قصر ديامانتي Palazzo dei Diamanti جاهز للتمديد حتى نهاية يونيو، مع امكانية فتحه أثناء فترة المساء.



تم افتتاح المعرض الذي يضم أكثر من مائة عمل من أعمال ليغابو في 30 أكتوبر (مع تحديد المدة مبدئيًا حتى 5 أبريل)، ولكن بسبب عمليات الإغلاق بسبب الإجراءات الحكومية المختلفة، تمكن في الأشهر الأخيرة من أن يظل مفتوحا بشكل عام حوالي عشرين يومًا فقط.



وقال فابري : سنقوم بتمديد المعرض في قصر ديامانتي. وتابع : نظرا للاقبال الكبير على المعرض، أصبحت الأولوية الآن لاستغلال إمكاناته الكاملة على الفور في خدمة المدينة لجذب الزوار والعودة لعرض الفن والجمال وإعطاء دفعة للاقتصاد المحلي. (أنسامد).



