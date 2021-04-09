بينالي ميديتيرانيا 19 في سان مارينو

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - تستضيف جمهورية سان مارينو في الفترة من 15 مايو (الافتتاح يوم 14) إلى 31 أكتوبر بينالي "ميديتيرانيا 19" (بينالي البحر المتوسط ١٩) وهو بينالي الفنانين الشباب من أوروبا والبحر الأبيض المتوسط، الذي تروج له وتنظمه جمعية بينالي للمبدعين الشباب في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، وهي جمعية دولية تضم 47 عضوًا وشريكًا من 16 دولة في أوروبا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط;;.



سيتم تنظيم بينالي "ميديتيرانيا 19" في مساحات مختلفة في المركز التاريخي لسان مارينو، وسيقدم أعمالًا ومشروعات خاصة، وأفلامًا ومقاطع فيديو وعروضًا لأكثر من 70 فنانًا من منطقة البحر الأبيض المتوسط من إيطاليا إلى تونس، ومن إسبانيا إلى الجبل الأسود، ومن فرنسا إلى الأردن ومن مالطا إلى لبنان، بهدف "البدء من التراث المشترك للمياه للتغلب على القوميات وإعادة اكتشاف البحر الأبيض المتوسط ;;كمنصة معقدة لأشكال الحياة وعمليات المعرفة". (أنسامد).



