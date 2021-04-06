تروبيا "قرية خارج المنافسة لؤلؤة البحر التيراني

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - تروبيا "قرية خارج المنافسة تعتبرلؤلؤة البحر التيراني في جنوب ايطاليا ..



تحاول تروبيا العودة الي الحلم ، آملاً أيضًا في التغلب علي الظلال والألم الشديد لوباء كوفيد 19 و كذلك بعد شهور قليلة من خيبة الأمل لاقصائها من السباق على لقب عاصمة الثقافة الإيطالية 2022 ، "اللؤلؤة" تعافت في السباق بعد تذوق طعم النصر الكامل بفضل النجاح في الدورة" Borgo dei borghi "التي تمنحها كل عام من قبل Rai3.



البحر ، والشمس ، والفن ، والثقافة ، والعمارة ، وفن الطهو ، والضيافة: لا يوجد جانب واحد من العرض السياحي بالمعنى الواسع ، في هذه الزاوية المشرقة من "Costa degli dei" ، مهد السياحة في كالابريا ، لا تمثل فرصة لإعادة تأكيد سحرها الذي لا يقاوم ولا يقاوم. إنها حقًا فرصة لتغمر نفسك في التاريخ ، زيارة إلى القرية التي تطفو على الجرف المقابل لكنيسة سانتا ماريا ديل إيزولا ، ويمكن الوصول إليها عن طريق درج قديم منحوت في الصخر حيث يجتمع التاريخ والأسطورة .



هناك أيضًا الكثير مما يمكن رؤيته في اكتشاف التراث الفني والثقافي لهذه المدينة الذي يتراوح من الفنون إلى الحرف ، ومن الفلسفة (ولد باسكوال غالوبي هناك) الذي كان من بين أولئك الذين قدموا دراسة الفلسفة الأوروبية وقبل كل شيء الفلسفة الكانطية إلى إيطاليا أو تذوق اتباع مسارات فن الطهو. إشارة إلى رمز المدينة الذي يحتفل به عالمياً: البصل الأحمر . (أنسامد).



