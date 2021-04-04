ايطاليا:طقوس وتقاليد وفضول ومعتقدات أسبوع الآلام

(أنسامد) - أبريل 4 - روما - عيد الفصح إنه احتفال ديني يحيي ذكرى صلب وقيامة يسوع المسيح: في جميع أنحاء العالم المسيحي ، بدأت احتفالات عيد الفصح يوم الخميس المقدس ، اليوم الأخير من الصوم الكبير ؛ تستمر الاحتفالات يوم الجمعة باحياء صلب المسيح مع درب الصليب ويستمر يوم الأحد مع قيامة المؤمنين وابتهاجهم. وتنتهي يوم الإثنين بالفصح ، وهو اليوم الذي يحيي ذكرى لقاء الرسول مع النساء اللواتي وصلن إلى القبر حيث اكتشفن قيامته .



.في الواقع ، الإثنين تبدأ الاحتفالات الدينية والمواكب الفولكلورية ، حسب المنطقة والمدينة ، بين التقاليد الشعبية والطقوس المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأرض ، والربيع وإيقاظ الطبيعة. على طاولات عيد الفصح في جميع أنحاء العالم تقريبًا ، يوجد في الواقع خبز وبيض ولحم ضأن ، وكلها مكونات فلاحية لها معنى نذري. البيضة ، رمز الفصح بامتياز ، هي تجسيد للحياة المتجددة والخصوبة: قام الرومان واليونانيون والصينيون بدفن بيضة مطلية باللون الأحمر في حقولهم كرغبة في خصوبة الأرض ، تمامًا مثل احتفل الفرس بقدوم الربيع بتبادل البيض.



في الغرب ، تعود هذه العادة إلى عام 1150 ، عندما تبرع رئيس دير سان جيرمان دي بري بمنتجات من أراضيه ، بما في ذلك البيض ، للملك لويس السابع ، الذي عاد لتوه من الحملة الصليبية. من هذه البادرة ولدت ، لذلك ، عادة تقديم البيض في عيد الفصح الذي يرمز إلى ازدهار الطبيعة. في العصور الوسطى ، بدأوا في تزيينها ورسمها بينما كان التقليد الأحدث هو صنع بيض الشوكولاتة ، المخصب بهدية في الداخل.



على موائد عيد الفصح ، لا يمكن أن يكون الحمل ، الذي يذكر بتضحية المسيح ، والأرنب ، المنتشر في بلدان شمال وغرب أوروبا على وجه الخصوص ، من طقوس الخصوبة قبل المسيحية. الحمامة هي أيضًا رمز عيد الفصح والحلو بامتياز ، اما الحلوي يتم تحضيرها من مكونات بسيطة مثل البيض والدقيق والخميرة. في وقت لاحق أضيفت أخرى مثل الزبدة والسكر والفواكه المسكرة وغطاء من عجينة اللوز والفواكه المجففة.



يحتفل الفصح بتحرير اليهود من مصر بفضل موسى وبداية حياة جديدة نحو أرض الميعاد: عيد الفصح ، الفصح باللغة العبرية ، يعني المرور. في إسرائيل ، يتتبع المؤمنون خطوات درب الصليب ويمتنعون عن أكل الخبز المخمر الذي يستبدلونه بالخبز الفطير ويحضّرون ويأكلون وجبات طعام محجوزة لتلك المناسبة فقط. المكان الرمزي هو القدس مع كنيسة القيامة ، والتي استقبلت منذ القرن الرابع - وسوف تفعل ذلك عندما نعود للسفر - الحجاج من جميع أنحاء العالم. (أنسامد).



