الدورة التاسعة من برنامج معارض ومبادرات بولونيا في مايو

(أنسامد) - أبريل 2 - روما - تقام الدورة التاسعة من برنامج "بولونيا مدينة الفن" 'Art City Bologna' البرنامج المؤسسي للمعارض والمبادرات الخاصة التي تروج لها بلدية بولونيا في الفترة من 7 إلى 9 مايو المقبل، والتي تقام بالتنسيق مع مؤسسة متاحف بولونيا.



تم تقديم موعد الدورة التاسعة من المعرض بسبب حالة الطوارئ الصحية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا المستجد. تقول بلدية بولونيا إن هذا الحدث يهدف إلى تقديم فرصة لإعادة إحياء الحياة الثقافية في بولونيا، التي مرت وتشهد فترة من الصعوبات والتحديات الصعبة.



إن البحث عن مسارات غير متوقعة وإمكانية الوصول إلى أماكن خاصة وغير عادية للتمتع الثقافي سوف يميز دورة 2021. (أنسامد).



