عيد الفصح..اهم عشرة اعمال فنية صورت الام المسيح

(أنسامد) - مارس 30 - روما - تم اختيار 10 اعمال فنية مميزة لرواد الرسم و النحت الايطاليين الذين صوروا الام السيد المسيح لتركيز الاضواء عليها بمناسبة عيد الفصح ..بدئا من رافائيل إلى مايكل أنجلو ، ومن جيوتو إلى مانتيجنا وروبنز ، مثل العديد من أساتذة الرسم والنحت الذين صوروا الأيام الأخيرة من حياة يسوع المسيح ، وتحويل سر الآلام إلى أعمال فنية خالدة. لعيد الفصح اخترنا عشرة ، من العصور الوسطى إلى القرن السابع عشر ، والتي تحكي قصة العشاء الأخير ، والقبض على المسيح وصلبه العشاء الأخير هو أشهر أعمال ليوناردو دافنشي المصورة: رسمت بين عامي 1494 و 1499 ، وهي محفوظة في قاعة عصر النهضة السابقة لدير سانتا ماريا ديلي غراتسي في ميلانو. تم ترميم التحفة الفنية ، التي تم رسمها على جدار الغرفة ، عدة مرات ، ومنذ عام 1980 ، أدرجتها اليونسكو كموقع للتراث العالمي. يصور آخر وجبة ليسوع بين الرسل.



وياتي ايضا من بين الاعمال الفنية لوحة اخذ المسيح التي ظهرت في عام 1602 بواسطة Caravaggio ، وهو عمل Capture of Christ يصور اللحظة التي يصور فيها يسوع ، من يبدو ساكنًا وحزينًا ، فقد منعه يهوذا .



وكذلك لوحة المسيح أمام Caiaphas ، التي رسمها جيوتو حوالي عام 1303 ، محفوظة في كنيسة Scrovegni of Padua ، أحد مواقع التراث العالمي ، وهي جزء من دورة التصوير "قصص آلام يسوع" ؛ يمكن مشاهدتها على الجدار الأيمن ، والنظر إلى المذبح ، أو على الموقع الإلكتروني cappellascrovegni.padovamusei.it يظهر المشهد يسوع في منزل قيافا ، رئيس الكهنة ، الذي يمزق رداءه من صدره ، بينما يرفع ذراعه. يد ليضربه.



المسيح المصلوب هو عمل لدييجو فيلاسكيز في عام 1631 ، وهو جزء من مجموعة من اللوحات ذات الطابع الديني التي رسمها الرسام في مدريد بعد عودته من إقامته في روما. العمل مليء بالقيمة الروحية والرمزية ، وعلى الرغم من دراما الموضوع ، فإنه يغرس شعورًا بالصفاء. يتم الاحتفاظ باللوحة في متحف برادو في مدريد ويمكننا الآن الاستمتاع بها من خلال تصفح موقع museodelprado.es حيث يتم توضيح التاريخ والفضول والتفاصيل التصويرية.



الترسب من الصليب هو تمثال رخامي تم إنشاؤه حوالي عام 1178 بواسطة Benedetto Antelami: العمل هو تحفة فنية قوطية ذات حداثة وإنسانية عظيمة ، ويقع في الجناح الأيمن لكاتدرائية بارما. مشهد الإغاثة العالية له تأثير درامي قوي ويصور اللحظة التي يتم فيها إنزال جسد المسيح ، بدعم من يوحنا ، عن الصليب. هناك عناصر أيقونية مسيحية وكلاسيكية مع تجسيد للشمس والقمر. يمكننا الاستمتاع بالنحت الموجود في موقع كاتدرائية سانتا أسونتا دي بارما: piazzaduomoparma.com/cattedrale (أنسامد).



