ايطاليا : العثور على فرن من العصور الوسطى أثناء أعمال تنقيب

(أنسامد) - مارس 28 - روما - تم العثور على فرن قديم، ربما يعود تاريخه للعصور الوسطى أو حتى أقدم من ذلك، أثناء أعمال تنقيب في مدينة لونانو الايطالية، في مقاطعة بيزارو وأوربينو. تم اكتشاف هذا الفرن الاثري بالقرب من ساحة ميدان الحرية، أثناء انجاز أعمال استبدال شبكة المياه.



وتقول هيئة الإشراف على الاثار التابعة لوزارة الثقافة الايطالية : بفضل وجود علماء الآثار المحترفين في الموقع، أتاحت أعمال مد قناة المياه الجديدة التنقيب عن هذا الفرن القديم وتوثيقه.



وأضافت : هذا هو الجزء الموجود تحت الأرض من الفرن، والذي يُرجح استخدامه لصنع السيراميك، ويتكون من مساحة مستطيلة ذات أعمدة جانبية.



يقول علماء الآثار : في الوقت الحالي، ليس من السهل تحديد تاريخ دقيق للفرن، والذي يمكن أن يكون من العصور الوسطى أو حتى يعود لتاريخ أقدم من ذلك. (أنسامد).



