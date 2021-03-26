متحف أثري جديد في إيمولا في دير سان دومينيكو

(أنسامد) - مارس 26 - روما - تشهد مدينة إيمولا الإيطالية في الأسابيع المقبلة مشروعا معماريا سيعزز عرض المتاحف المدنية مع ولادة المتحف الأثري الجديد في مجمع دير سان دومينيكو.



وقال عمدة إيمولا ماركو بانييري إن الثقافة بمثابة محرك لإعادة التشغيل. من المقرر الانتهاء من المشروع بحلول 30 سبتمبر 2022.



ويعتبر هذا المتحف بمثابة مشروع متكامل لبلدة إيمولا وبلدة كاستل سان بييترو تيرمي. يتكلف المشروع مليون و540 ألف يورو، منها 600 ألف ممولة من المنطقة بمساهمة أوروبية و 940 ألف يورو من بلدة إيمولا، بالإضافة إلى 130 ألف يورو أتاحتها مؤسسة Cassa di Risparmio بإيمولا للمتاحف المدنية لأعمال صيانة مهمة في المتحف الأثري الجديد.



يعد الدير السابق للقديسين نيكولو ودومينيكو، الذي يضم المتحف، أحد أهم المباني في المركز التاريخي لإيمولا. يعود تاريخ بناء المجمع إلى القرن الثالث عشر وقد خضع للعديد من التجديدات على مر القرون.



تعرض المجموعات الفنية للمدينة أكثر من 600 قطعة، بما في ذلك اللوحات والمنحوتات والمفروشات المقدسة والسيراميك والرسومات والعملات المعدنية والميداليات. (أنسامد).



