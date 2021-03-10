إيطاليا: متحف جالارات للفنون يقدم معرض عن "الانطباعيين"

(أنسامد) - مارس 10 - روما - ينظم متحف جالارات للفنون في لومباردي، معرضا في الفترة بين 12 مارس إلى 5 سبتمبر، عن المدرسة الانطباعية في الفني الإيطالي والفرنسي.



المعرض الذي يحمل عنوان "الانطباعيين.. في أصول الحداثة"، يعد أهم حدث ينظمه المتحف في عام 2021، إذ سيعرض 180 عملا فنيا لرسامين فرنسيين وإيطاليين رائدين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.



ومن بين الفنانين الذين سيعرض المتحف أعمالهم، تيودور جيريكو وجوستاف كوربيه وإدوار مانيه وبيير أوجوست رينوار وكذلك جيوفاني بولديني وبول سيزان وغيرهم.



الأعمال التي سيتم عرضها هي جزء من مجموعات عامة وخاصة إيطالية وفرنسية، وستوثق القضايا الرئيسية للرؤية الشاعرية عند الانطباعيين، بما في ذلك الجدل بين الأكاديمية والواقعية، وكذلك التركيز المتجدد على الطبيعة. (أنسامد).



