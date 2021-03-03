ايطاليا..جنوة تطلق بوابة المدينة السياحية

(أنسامد) - مارس 3 - روما - مع مرور جنوة الي المنطقة الصفراء ..واعادة افتتاح المتاحف اطلقت بلدية جنوة برنامج "سيتي باس" لمدة 24 ساعة - اغتنم اليوم. بتكلفة 15 يورو يمكنك الوصول لكافة أنظمة السفر و النقل العام ..



سيكون علي زوار الموقع اختيار تجربة ثقافية وتراثية ما بين زيارة معرض "مايكل أنجلو: فنان إلهي" ألمقام في قصر دوجي.... اخذا في الاعتبار انه قد تم تم تمديد زيارة القصر الأبيض حتى 2 مايو الموجود في قلعة البرتيس و متحف ثقافات العالم أو القيام بجولة في أبراج كاتدرائية سان لورينزو ؛ وتجربة التعليم الترفيهي والسياحة الخارجية التي تشمل الدخول إلى متحف جالاطا البحري الذي يعد اكبر المتاحف البحرية في حوض البحر المتوسط ..



يمكن ايضا من خلال الموقع زيارة متحف لانتيرنا او استكشاف فيلا دورازو بالافيتشيني دي بيجلي حيث الحديقة التاريخية و الاستمتاع بشجرة الكاميليا الاقدم في ايطاليا في موسم ازدهارها . (أنسامد).



