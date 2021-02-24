إيطاليا: الاعتراف بمدينة فابريانو كمدينة ورق العلامة المائية

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - وافق مجلس ماركي الإقليمي بالإجماع على مشروع قانون للاعتراف بفابريانو في مقاطعة أنكونا التابعة للإقليم، كمدينة ورق العلامة المائية.



كما وافق المجلس على منح مدينتي أسكولي بيتشينو وبيوراكو لقب مدينتي الورق، وذلك لدور المدن الثلاث في انتاج الأوراق والأوراق ذات العلامة المائية.



ونصت المادة الأولى في القانون على أن انتاج الورق وورق العلامة المائية، يعد أحد الأصول الهامة وأحد مميزات الهوية في الإقليم، كما أنها قوة دافعة للتطور الثقافي والسياحي والانتاجي للماركيين.



ويهدف هذا القانون الذي وقع عليه جميع مدراء المجلس الأقليمي للماركيين بالإجماع، إلى ترويج وتثمين وحماية هذه القيمة الهامة للمدن، من خلال توفير دعم قانوني للمؤتمرات والمظاهرات والعروض الحية والمعارض والأبحاث والتشكيل ومسارات الرحلات السياحية ذات الطابع الخاص.



إلى جانب ذلك، فقد تم التخطيط لتطوير شبكة المتاحف مع متحف الورق والعلامة المائية لفابريانو، لتتحول إلى مرجع لهذه الصناعة، وكذلك انخراط جميع البلدات في الإقليم الشاهدة على هذه الصناعة مع متحفي الورق في أسكولي وبيوركاو. (أنسامد).



