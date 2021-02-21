غابرييل زوشتريغل المدير الجديد لمنتزه بومبي الأثري

(أنسامد) - فبراير 21 - روما - أعلن وزير الثقافة الايطلي داريو فرانكيتشيني تعيين عالم الآثار الألماني غابرييل زوشتريغل ( 39 عامًا) المدير الجديد لمنتزه بومبي الأثري، وذلك خلال مؤتمر صحفي من مدرج الكولوسيوم في روما.



ولدى زوشتريغل دراسات وتخصصات في علم الآثار الكلاسيكية، وأطروحة دكتوراه حول موقع غابي الأثري. وكان يتولى إدارة متنزه بيستوم الأثري منذ عام 2015، حيث قام أيضًا بحملات تنقيب ساهمت في الكشف عن مبنى تقول الدراسات الأولية إنه كان معبدًا أقامه الخزافون.



يخلف زوشتريغل، متزوج وأب لطفلين، ماسيمو أوسانا، الذي تم تعيينه منذ سبتمبر 2020 مديرًا عامًا لمتاحف الدولة الإيطالية. لقد عمل بالفعل في بومبي لبضعة أشهر قبل أن يفوز بالمسابقة التي أوصلته إلى بيستوم. (أنسامد).



