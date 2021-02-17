فيلا فابريكوتي ، موطن جديد لأرشيف اليناري

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - تم اعداد فيلا فابريكوتي لعرض صور الاخوة اليناري Alinari ، أحد أكبر وأشهر أرشيف صور في العالم ،حيث سيتم عرضها في متحف فابريكوتي الموجود في فلورنسا في غضون عام.



وبالتوازي مع ذلك سيكون الهدف التالي البحث عن مكان في المتحف لنشر الصور و كان هذا من الالتزامات الرئيسية لمؤسسة Alinari للتصوير الفوتوغرافي ، التي تم تقديمها في فلورنسا .



يحتوي أرشيف Alinari ، الذي اشترته منطقة توسكانا في عام 2019 ، على أكثر من 5 ملايين قطعة ، بما في ذلك الصور الفوتوغرافية والوثائق والكتب المتخصصة والمعدات التقنية التاريخية ، والتي تمت إضافة ما يقرب من 260 ألف صورة رقمية إليها. تم توضيح أن أرشيف الصور الفوتوغرافية الرقمية متاح بالفعل على الموقع الإلكتروني www.alinari.it ، بينما يتم حاليًا تخزين التراث بأكمله في مستودعات شركة Art Defender في Calenzano (فلورنسا) ، في انتظار نقلها إلى Villa Fabbricotti ، والتي سيتم تكييفها مع وظيفة الأرشيف الجديدة.



أثناء انتظار العثور على مساحة عرض للمتحف ، سيتم عرض جزء من صور Alinari في جميع أنحاء العالم ، بدءًا من صيف 2021 ، في أوروبا وآسيا وأفريقيا والأمريكتين. (أنسامد).



