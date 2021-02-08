مدينة ماتيرا الإيطالية..ميثاق جديد لتشجيع السياحة المستدامة

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - وقعت مدينة ماتيرا الإيطالية ميثاقا جديدا للتنمية المستدامة لرفع القطاع السياحي، بعد اختيار المدينة في عام 2019، كعاصمة الثقافة الأوروبية.



وأعلن رئيس البلدية، دومينيكو بيناردي، توقيع ميثاق " E-Matera, Ecologia per Matera" بين الإدارة البلدية للمدينة والجمعيات الانتاجية، بعد 4 شهور من صياغته من أجل تعزيز السياحة المستدامة في المدينة.



وبين بيناردي، أن أهداف الميثاق هي الترويج لنموذج للتنمية السياحية المستدامة في البلدية والتي يمكنها الحفاظ على التراث والموارد التاريخية والبيئية والطبيعية، وزيادة ربحية النظام الحرفي والتصنيعي والزراعي والتجاري والسياحي.



ووفقا لبيناردي فإن الميثاق يهدف أيضا لخلق تنيمة ثقافية ورفاهية على نطاق واسع في نفس الوقت.



وعلى صعيد آخر، بين عمدة Città dei Sassi، المشهورة بمناطق التزلج الجليدي، أنه سيتم الانتهاء من الفعاليات والمشاريع الخاصة بهذا البرنامج في الأسابيع المقبلة. (أنسامد).



