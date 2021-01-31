المتحف المصري بتورينو يفتح أبوابه مجانا يوم الاثنين

(أنسامد) - يناير 31 - روما - بعد ما يقرب من 3 أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قرر المتحف المصري بتورينو فتح أبوابه مجانا أمام الجمهور اعتبارًا من يوم الاثنين الأول من فبراير. وللاحتفال بهذه المناسبة، قرر المتحف تقديم زيارات مجانية للجمهور بالحجز حتى 5 فبراير.



وتظل تدابير الوقاية من فيروس كورونا سارية، مع قياس درجة الحرارة قبل الدخول، والالتزام بارتداء القناع وتوزيع المطهرات أثناء فترة الزيارة.



وصرح مدير المتحف كريستيان جريكو : إن العودة إلى تقديم خدمة مهمة مثل زيارة مجموعاتنا بمثابة خطوة مهمة جدًا بالنسبة لنا ومصدر سعادة كبير. ونأمل أن نكون قادرين على القيام بها بشكل مستمر، مضيفا : بنفس روح الخدمة التي تتميز بها جميع أعمالنا، قررنا أن نفتح مجانًا في الأسبوع الأول لتجربة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية مع جمهورنا.



ومن جانبها، قالت إيفيلينا كريستلين، رئيسة المتحف المصري في تورينو : لم يتوقف المتحف المصري أبدًا ولكننا الآن مستعدون بالفعل لإعادة التشغيل بكامل طاقته.



وأضافت : في هذه الفترة المعقدة، قمنا بتعزيز طرق جديدة للعمل والتواصل مع الجمهور ولكن دون التخلي عن مشاريع المتحف، إلى جانب البحث والمعارض وتجديد مساحات العرض. ولدينا بالفعل مشاريع جديدة في طور الإعداد. (أنسامد).



