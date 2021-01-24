معرض لستيف ماكوري في مدارس ريدجو إميليا

(أنسامد) - يناير 24 - روما - يتم عرض ستمائة صورة للمصور الامريكي الشهير ستيف ماكوري، في الفصول الدراسية وممرات عشرين مدرسة ابتدائية واعدادية في مدينة ريدجو إميليا الايطالية، وذلك من خلال المؤسسة التي يديرها مسعود بشارات، وهو من أصول إيرانية يعمل ويعيش بين الولايات المتحدة وفرنسا.



جاءت هذه الفكرة بعد الاتصالات بين ريدجو وبشارات أجرتها دوناتيلا فيولي، منظمة المعارض، حيث بدأت الفكرة بالفعل في فرنسا والولايات المتحدة، قبل أن يصل المشروع أيضًا إلى إيطاليا.



يهدف المشروع إلى تشجيع التعاطف والتضامن بين أطفال المدارس الابتدائية والمتوسطة والشباب، والذين لم يتأثروا بعد بالأحكام المسبقة، من خلال التعامل اليومي مع شكل من أشكال الفن الذي يمثل أوجه التشابه بين البشر، مع إظهار اختلافاتهم.



كما تم عرض 25 صورة في قسم علم نفس الأطفال في مستشفى سانتا ماريا نوفا في ريدجو إميليا. قالت دوناتيلا فيولي إن المشروع يهدف أيضا لإشراك مصورين مشهورين آخرين، بالإضافة إلى ماكوري، واستخدام أعمالهم لتشجيع الأطفال والمراهقين على التفكير في قضايا أخرى أيضًا، بدءًا من تلك المتعلقة بتغير المناخ و حماية البيئة.



(أنسامد).



