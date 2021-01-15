تنظيم معرض بولونيا للفن المعاصر بشكل رقمي

(أنسامد) - يناير 15 - روما - أنسامد - 15 يناير/ كانون الثاني - تقرر تنظيم دورة العام الحالي من معرض ArteFiera للفن المعاصر 2021، الذي يقام بشكل تقليدي نهاية شهر يناير في مدينة بولونيا الايطالية، بشكل رقمي.



تم تحويل دورة معرض ArteFiera، أقدم معرض فني إيطالي، لهذا العام إلى مبادرة رقمية تقام في الفترة من 21 إلى 24 يناير الجاري، ليخرج المعرض بشكل جديد.



ستستضيف الدورة الحالية من أسبوع الفن المعاصر معارض للفن الحديث والمعاصر تقدمها معارض شاركت في دورة 2020 (بالإضافة إلى بعض الضيوف)، وأيضًا ندوات وأفلام وكتب تتحدث عن الفن، سواء الفن المعاصر والماضي والموضة والتصميم. (أنسامد).

