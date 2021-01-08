ترميم فسيفساء معركة إسوس

أنسامد - 8 يناير/ كانون الثاني - أعلن متحف نابولي الوطني للآثار في إيطاليا أنه سيتم ترميم واحدة من أشهر لوحات العصور القديمة، وهي فسيفساء معركة إسوس بين الإسكندر الأكبر وداريوس الفارسي (333 قبل الميلاد) في بومبي بإيطاليا، والتي تعتبر من أشهر الأعمال المعروفة عالميا ضمن الكنوز المحفوظة في متحف نابولي الوطني للآثار.



من المقرر أن تبدأ أعمال الترميم نهاية الشهر الجاري، وسيتم تنفيذ الأعمال التي ستنتهي في يوليو تحت إشراف المعهد المركزي للترميم.



يتم الترويج للأنشطة التشخيصية بالتعاون مع جامعة موليزي ومركز أبحاث علم الآثار وعلوم الحفظ.



وصرح باولو جوليريني مدير المتحف : مع بدء ترميم فسيفساء الإسكندر في 2021، نكتب معًا صفحة مهمة في تاريخ متحف نابولي الوطني للآثار، وبالتالي الحفاظ على التراث الثقافي، مضيفا : سيكون هذا الترميم عملا عظيما يحدث تحت أنظار العالم.



