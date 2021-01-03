أنسامد - 3 يناير/ كانون الثاني - مع بدء الاحتفال بالذكرى الـ 700 لوفاة الشاعر الايطالي الشهير دانتي أليغييري، أصبحت "الكوميديا الإلهية" التي تعد أهم أعمال دانتي متاحة على شبكة الانترنت اعتبارا من الشهر الجاري.



بدءًا من الأول من يناير، أصبحت جميع الرسومات التي توضح القصيدة، والتي رسمها الرسام فيديريكو زوكارى في نهاية القرن السادس عشر، والذي اشتهر برسوماته على قبة سانتا ماريا دل فيوري، متاحة على شبكة الإنترنت لأول مرة على موقع معرض أوفيزي.



تفتتح معارض أوفيزي، التي تضم المجموعة الكاملة من أوراق دانتي (هناك 88 ورقة)، هذه الاحتفالات من خلال تنظيم معرض افتراضي على موقعهم الإلكتروني www.uffizi.it.



لذلك تم رقمنة جميع الرسوم التوضيحية بدقة عالية وتنظيمها في رحلة على مراحل تتيح لك الإعجاب بها للمرة الأولى في مجملها وفي كل التفاصيل. تشكل الرسومات الـ 88، التي نفذها الرسام في نهاية القرن السادس عشر، المجموعة التوضيحية الأكثر إثارة للإعجاب في الكوميديا الإلهية، و​​التي تم إنشاؤها قبل القرن التاسع عشر.



تم إنشاء المجموعة بأكملها بين عامي 1586 و1588، أثناء إقامة فيديريكو زوكارى في إسبانيا، وقد دخلت ضمن مجموعة معارض أوفيزي في عام 1738، بفضل تبرع أنا ماريا لويزا دي ميديشي.



