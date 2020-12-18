متحف يحكي تاريخ جنوة في وسط المدينة

أنسامد - 18 ديسمبر/ كانون الأول - أعلن عمدة مدينة جنوة الإيطالية، ماركو بوتشي، إقامة مشروع متحف في وسط المدينة، قائلا إن المتحف سيكون بمثابة علامة فارقة ليس فقط لاكتشاف تاريخ جنوة، ولكن أيضًا لاستكتشاف جميع المتاحف الأخرى.



وأضاف ماركو بوتشي خلال عرض متحف تاريخ جنوة - الأول في المدينة - والذي سيتم إقامته في مبنى Loggia dei Banchi في المركز التاريخي للمدينة على بعد خطوات قليلة من الميناء القديم : ما نسعى للقيام به في المستقبل القريب هو مشروع للجمع بين أكثر من ثلاثين متحفًا في جنوة في متحف واحد كبير.



تم تقديم المشروع النهائي داخل المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر. ينقسم المشروع الذي سيتكلف 2 مليون و 700 ألف يورو، إلى ثلاث مراحل، الأولى والثانية حول التعاقد على المشروع مع بداية عام 2021 من خلال مناقصة تتعلق بالتصميم والبناء، والثالثة حول استكمال المتحف.



من المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية العام المقبل. ساهمت مؤسسةCompagnia di San Paolo في المشروع بمبلغ مليون و 600 ألف يورو.



