متحف نوفيسينتو يحتفل بالذكرى العاشرة على إنشائه

أنسامد - 11 ديسمبر/ كانون الأول - يحتفي متحف نوفيسينتو Novecento في مدينة ميلانو الايطالية بالذكرى العاشرة على إنشائه، في مناسبة للاحتفال وكذلك لتقييم نشاط المتحف على مدار هذا العقد من الزمان.



وخلال تلك الفترة، استقبل المتحف أكثر من 4 ملايين زائر، وأُقيم 70 معرضًا في قاعاته، وتبرع فنانون وجامعي تحف ب 871 عملا فنيا، كما يتابعه 405 آلاف متابع على وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثر من 250 ألف زيارة سنويًا إلى موقع المتحف على شبكة الانترنت.



وفي إطار الاحتفال بالذكرى العاشرة على إنشائه، نفذ المتحف مشروع "إعادة تصميم" لقاعاته، من المقرر أن ينتهي في عام 2021.



ومع انتظار قواعد مكافحة فيروس كورونا المستجد للسماح بإعادة فتحه للجمهور، فقد خطط المتحف أيضًا لجدول زمني يشمل العديد من الفاعليات عبر شبكة الإنترنت، مثل شهادات المشاهير الذين تحدثوا عن أعمالهم المفضلة بالاضافة إلى سلسلة من الندوات الفنية.



