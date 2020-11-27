متحف بورغيزي يوسع نشاطه عبر الانترنت

أنسامد - 27 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلنت المؤرخة الفنية الإيطالية فرانشيسكا كابيليتي أن متحف بورغيزي سيقوم بتوسيع نشاطه على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال تنظيم سلسلة من الأحداث الجديدة.



وقالت كابيليتي، مديرة المتحف : إذا لم نستطع استقبال الزوار في هذه اللحظة، فإننا لا نريد أن ينسوا التحف الفنية التي تحكي تاريخ المتحف، مضيفة : من هنا جاءت فكرة دعوة "أصدقاء أجانب" للمتحف متواجدون الآن في روما لأغراض الدراسة أو العمل، ليتحدثوا عن أعمالهم المفضلة بلغتهم.



وتابعت : ولأن المتحف مكان للتبادل والحوار، قررنا استعادة الحديث عن الأعمال والقيمة الملهمة للمجموعة، مما قد يشعل إبداع الفنانين.



ونوهت كابيليتي أن القاعات سوف تستضيف فاعليات تتضمن قراءات للكتب والقصائد وأحداث أدبية معاصرة لإعادة الربط بين الماضي والذاكرة والحياة المعاصرة.



