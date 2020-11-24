ايطاليا:البانو تقدم عرضاعلي شرف الفنانة فريدا كاهلو

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الإمارات تدين الاعتداء على محطة توزيع منتجات بترولية في جدة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
اللياقة البدنية في معرض " يسس" الفنى بين أعمال الفنان العظيم لورينزو لوتو لقاء بين الرياضة والفن أمام روائع فنان البندقية
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