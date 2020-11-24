ايطاليا:البانو تقدم عرضاعلي شرف الفنانة فريدا كاهلو

انسامد - 24 نوفمبر - تشرين الثاني - تقدم راقصة الباليه انتونيلا البانو بريمادونا اوبرا لاسكالا عرضا يوم 30 نوفمبر علي ساحة نوفا بيلوتا في متحف بارما مهدي الي الفنانة الرسامة الشاعرة فريدا كاهلو.



ستقدم الباليرينا فاصلا من الرقص التعبيري يمتزج فيه الرقص مع الفن والشعر تتناغم فيها حركة الجسد مع ابيات الشعر..



سيقدم العرض علي انغام اغنية الفها لهذه المناسبة المايسترو بيرو سلفاتوري يليها باولو روسيني الذي سيقوم بقرأة بعض الابيات الشعرية التي كتبتها فريدا كاهلو تحت عنوان " انتم تستحقون حبا " .



سيتم تصوير رقصات الباليه من انتاج و اخراج فيليبو كييزا بمشاركة متحف نوفا بيلوتا الذي يعمل علي تأكيد فكرة نشاط المتحف مستمر رغم الاغلاق.



قالت مديرة المتحف سيمون فيردي ان القانون و الحرص وراء غلق المتحف الا ان الموسيقي تفتح كافة الافاق امام العالم اجمع.



