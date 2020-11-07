معرض اوفيزي حول دور المرأة في روما القديمة

"كرست معارض أوفيزي في السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا لقضايا
تاريخ نسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - يقام في الفترة من 3
نوفمبر الي 14 فبراير 2021 معرضا في اوفيزي حول النساء الرومانيات
في العصر الإمبراطوري ، بقصصهن وأسرارهن ومعاركهن من أجل التحرر
المدني والسياسي والاقتصادي تحت عنوان "إمبراطورات ، عشيقات ،
حريات" .
تم جمع حوالي ثلاثين عملاً من المجموعة الأثرية لمجمع المتحف في
المعرض: من بينها أيضًا منحوتات اجريبينا مينوري كما يضم تامعرض
أيضًا أعمال مستعارة من المتحف الأثري الوطني في فلورنسا ، مثل بعض
العملات الذهبية من العصر الروماني ومن المكتبة الوطنية المركزية ،
التي تتفاعل رموزها التي تعود إلى القرن السادس عشر مع رسومات نفس
الفترة المحفوظة في أوفيزي ، تُظهر التمثيلات المختلفة للنقوش
القديمة الموجودة في المعرض.
يتيح لك السرد ، المقسم إلى ثلاثة أقسام ، متابعة حياة النساء
الرومانيات في القرنين الأولين من الإمبراطورية ، مع التركيز على
النماذج الإيجابية والسلبية التي تجسدها الإمبراطورات والنساء
البارزات في البيت الإمبراطوري وإبراز الأدوار النسائية العامة
المحتملةولكنه يركز أيضًا على قصص الحياة اليومية للعبيد و
الاحرار.
يمر المعرض علي الصورة التقليدية للمرأة وأظهر بدلاً من ذلك جانبها
الإبداعي والقوي والذي لا يقهر".