معرض اوفيزي حول دور المرأة في روما القديمة

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"كرست معارض أوفيزي في السنوات الأخيرة اهتمامًا كبيرًا لقضايا تاريخ نسامد - 7 نوفمبر - تشرين الثاني - يقام في الفترة من 3 نوفمبر الي 14 فبراير 2021 معرضا في اوفيزي حول النساء الرومانيات في العصر الإمبراطوري ، بقصصهن وأسرارهن ومعاركهن من أجل التحرر المدني والسياسي والاقتصادي تحت عنوان "إمبراطورات ، عشيقات ، حريات" .



تم جمع حوالي ثلاثين عملاً من المجموعة الأثرية لمجمع المتحف في المعرض: من بينها أيضًا منحوتات اجريبينا مينوري كما يضم تامعرض أيضًا أعمال مستعارة من المتحف الأثري الوطني في فلورنسا ، مثل بعض العملات الذهبية من العصر الروماني ومن المكتبة الوطنية المركزية ، التي تتفاعل رموزها التي تعود إلى القرن السادس عشر مع رسومات نفس الفترة المحفوظة في أوفيزي ، تُظهر التمثيلات المختلفة للنقوش القديمة الموجودة في المعرض.



يتيح لك السرد ، المقسم إلى ثلاثة أقسام ، متابعة حياة النساء الرومانيات في القرنين الأولين من الإمبراطورية ، مع التركيز على النماذج الإيجابية والسلبية التي تجسدها الإمبراطورات والنساء البارزات في البيت الإمبراطوري وإبراز الأدوار النسائية العامة المحتملةولكنه يركز أيضًا على قصص الحياة اليومية للعبيد و الاحرار.



يمر المعرض علي الصورة التقليدية للمرأة وأظهر بدلاً من ذلك جانبها الإبداعي والقوي والذي لا يقهر".



