كأس رايدر للجولف.. ملاعب الجولف الخضراء المذهلة في إيطاليا

أنسامد - 29 أكتوبر/ تشرين الأول - أكثر من 70 مليون لاعب للجولف ينتقلون كل عام من دولة لأخرى بحثا عن البطولات الأهم أو المناطق الخضراء المثالية لممارسة هذه اللعبة، وستكون قبلتهم بعد عامين، العاصمة الإيطالية، روما.



وفي عام 2023، ستستضيف العاصمة الإيطالية، روما بطولة كأس ريدر الشهيرة، التي تعقد كل عامين منذ عام 1927، بمشاركة لاعبين أمريكيين وأوروبيين.



وتعد هذه البطولة فرصة جيدة لإعادة اكتشاف المناطق الخاصة والملاعب الخضراء العريقة التي تم انشاء بضعضها منذ أكثر من 400 عاما في إيطاليا.



وتضم إيطاليا العديد من الملاعب الخضراء الرائعة والمنشئات الفخمة المخصصة لهذه الرياضة التي تجمع بين جمال الطبيعة الخضراء وقربها من المناطق البحرية الجميلة.



ويتصدر هذه المناطق نادي فرانشياكورتا للجولف، الذي يمتد على مساحة 80 هكتار بين الغابات ومزارع الكرونم في منطقة فرنشياكورتا، الواقعة في إقليم بريشيا.



النادي الذي تم انشاءه عام 1927، يضم ثلاثة ملاعب للجولف، يحمل كل منهم اسم أنواع مختلفة من النبيذ، مثل بروت وساتين وروزي، كما يضم منطقة صحية خاصة.



كما يتصدر نادي أسياجو للجولف، قائمة المناطق الخضراء الرائعة المخصصة لهذه الرياضة، وهو عبارة عن منطقة خضرا بانورامية بين جبال هضبة أسياجو في مقاطعة فيتشنزا.



ويعد هذا النادي الذي تم انشاءه عام 1960، واحدا من أجمل الحقول الجبلية في أوروبا، إذ أنه يقع على ارتفاع 1000 متر، لكن دون اختلافات كبيرة في الارتفاع السطحي.



وبالإضافة إلى ملعبه الشاسع الذي يضم 18 حفرة، يحتوي النادي على مطعما وفندقا، كما يقع مجاورا لقلعة سبيسا التي تعود للقرن الثالث عشر.



وهناك أيضا نادي تورنو لا ماندريا للجولف، الواقع في فيانو تورنيزي، في منتزه ماندريا الإقليمي، وهو محمية صيد سابقة لعائلة سافوي.



ويضم النادي الذي بني في خمسينات القرن الماضي، ملعبين للجولف، يضم كل منهما 18 حفرة، إضافة إلى مطعما وصالات مختلفة.



وأيضا، هناك نادي لا بتولا للجولف في بييلا، الذي تم بناءه في خمسينات القرن الماضي بواسطة المهندس الإنجليزي جون موريسون.



يحتوي هذا النادي على معلبا من 18 حفرة، ويعد من أفضل المناطق الخضراء في أوروبا، إذ يقع بين غابات بتولا والتلال المنحدرة، كما يضم مطعما وبيت ضيافة أنيق.



كما يوجد أيضا نادي رابالو للجولف والتنس، الواقع على نهر ليفانتي في ليجوريا، وهو عبارة عن حديقة طبيعية، ذات منظر بانورامي على دير فالي كريستي القديم.



هذا النادي الذي افتتح عام 1931، يضم 7 حفرات، وكلوب هاوس وصالات ومطعم وملاعب تنس.



