إيطاليا: فنانو ومشغلوالقطاع الترفيهي يدعون لعدم وقف النشاط

أنسامد - 26 أكتوبر/ تشرين الاول - طالب فنانون ومشغلوا القطاع الترفيهي والفني في إيطاليا الحكومة بعدم وغلق الأماكن الثقافية مجدد أو وقف العروض. وفي خطاب، وقع عليه العديد من الفنانين ومنتجين أفلام ومديري معارض فنية ومتاحف وصالات حفلات وباقي مشغلي القطاع الترفيهي، تم توجييه إلى رئيس الوزراء، جوزيبي كونتي، ووزير التراث الثقافي والفعاليات، داريو فرانشيسكيني، جاء فيه: " من الأهمية عدم حرمان إيطاليا من خيالها الجمعي، نطلب منكم إبقاء جميع الأماكن الثقافية مفتوحة دون تمييز".



وبين الخطاب الذي كتبه أنجيلو ارجينتو، رئيس مؤسسة الثقافة الإيطالية، نيابعة عن جميع القطاعات:" نحن مهمون للمجتمع المدني، لأننا ندعمهم في مهمتهكم المؤسسية للحفاظ على حياة المواطنين، مع الإداراك الكامل للمعاناة الذي يعيشونه على الجانب النفسي والأسري والمهني"، مشددا على أهمية هذا القطاع خلال هذه الموجة الثانية.



وأشار الموقعون إلى أن العاملين في قطاع العروض وضعوا التزاما غير عادي وشخصي لإعادة افتتاح السينمات ودور العرض مع احترام كامل للبروتوكولات الصحية المطبقة، موضحين أن هذه الأماكن آمنة، وأن الجمهور الحاضرين يرتدون الكمامات ولا يتحدثون خلال العروض.



ولفت الخطاب إلى أنه في المداخل والمخارج، يتم احترام التباعد الاجتماعي، مبينا أ، هذه الاماكن باتت تمثل مثالا جيدا للإدارة للأماكن العامة خلال حقبة وباء كورونا.



وفيما يتلعق بصالات الاحتفالات، جاء في الخطاب: " نحن أطلقنا نشاط انتاج العروض المعلقة، ونستثمر من جديد مرة أخرى لإعادة جدولتها".



وأشار الخطاب إلى أنه تم إعادة جدولة الجولات والحفلات الموسيقية وإصدار الأفلام، مع تحمل مخاطر هائلة واستثمارات، وبالتالي فقد تم المراهنة على المستقبل، رغم حالة عدم اليقين السائدة.



