الاحتفال بذكري وفاة دانتي شاعر الكوميديا الالهية

انسامد - 21 اكتوبر - تشرين الاول - تقدم اوبرا سانتا كروسي برنامجا حافلا لاحياءالذكري 700 لوفاة دانتي شاعر الكوميديا الالهية لاعادة احياء ثراء حياة دانتي المعقدة واعماله التي تناسب الحاضر.



يفتتح المؤرخ اليساندرو ياربيرو البرنامج بتقديم عدة محاضرات تحت عنوان " دانتي و السلطة" .. و تتم الاحتفالات في الاوبراو في البانتيون وهو معبد روماني تحول الي كنيسة كاثوليكية و تضم النصب التذكاري للشاعر العظيم ومقبرة دانتي الفارغة جنبًا إلى جنب مع التمثال الموجود في باحة الكنيسة .. و تعد تلك رموز المصالحة التي قدمتها مدينة فلورنسا لابنها العظيم والذي كان يامل طيلة حياته ان يعود الي مدينته الام التي لفظته رغم تقديمه الكثير من الاعتذارات وفقا للمؤرخ باربيرو.



ويضيف البروفيسور" اعلم جيدا ان فلورنسا تعاني كثيرا من عدم تكريم دانتي اثناء حياته ولكنها حتي الان تقدم كافة اشكال التكريم لاكثر ابنائها شهرة علي الاطلاق.



جاء البروفيسور الي فلورنسا بعد نشر كتاب " دانتي " و يعرض صورة شبه كاملة للعبقري صاحب كتاب الكوميديا الالهية.. و يشير الي ان جماعة المؤرخين اكتشفت ضرورة العمل بشكل كبير علي اكتشاف حياته و محيطه الاجتماعي لرجل تحول الي اعظم شاعر في عصره واشار الي ضرورة تخطي طرق الاحتفالات التقليدية حتي نتمكن من اكتشاف القيمة الثقافية واللغوية و الادبية لدانتي الانسان و الشاعر..

