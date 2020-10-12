إيطاليا: سباق "تارجا فلوريو" للسيارات الكلاسيكية يعود لصقلية

أنسامد - 12 أكتوبر/ تشرين الأول - يعود مجددا سباق تارجا فلوريو للسيارات الكلاسيكية، في صقلية، للاحتفال بالتراث الثقافي للسيارات التاريخية وارتباط هذه السيارات بجزيرة صقلية.



النسخة الحالية لعام 2020، من تنظيم فينشنزو فلوريو، المالك والمصنع، الذي أراد إنشاء لوحة عن الشركة في حلبة مادوني، سوف تنطلق الخميس المقبل مع مشاركة العديد من الفرق التي ستبدأ في اتلجمع في باليرمو، المكان الرئيسي للفاعلية الذي يستضيف جميع احتفالات البدء والختام خلال أيام السباق.



وسيبدأ السباق رسميا في اليوم التالي لانطلاق الفاعلية، إذ ستنطلق السيارات التاريخية من مارسالا على طريق سالينيس، قبل أن تعود إلى باليرمو، لتتبع تاريخ السيارات.



وعلى المتسابقين في اليوم الأول، المرور بالعديد من الأماكن مثل مونريال وألتوفونتي وبارتينيكو وكاستليامير ديل جولفو، وفالدريتشي وتراباني ومارسالا ومازارا ديل فالو وكاستيلفاترانو وبارتانا وكالاتافيمي.



وسيكون الأحد هو اليوم الختامي لهذه الفاعلية والذي سيشهد توزيع الجوائز، إضافة إلى سباق أخر تنافسي معلى حلبة ديلا فافوريتا.



وتخصص النسخة الحالية من هذه الفاعلية على السيارات التي تم انتاجها عام 1977، ولكن ستتضمن مشاركة واسعة للعديد من السيارات الأخرى الهامة مثل تارجا فلوريو ليجيند، التي تم انتاجها في الفترة بين 1978 و1990، وتارجا فلوريو جران توريزمو التي تم انتاجها بين 1991 و2019.



كما ستتضمن النسخة تكريما من فيراري للاحتفاء بتاريخ تارجا فلوريو كلاسيكا، إذ سيتم استقبال مالكي سيارات فيراري التي تم انتاجها منذ عام 1991.



