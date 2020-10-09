معرض حول الثقافة اليابانية في متحف نابولي الوطني للآثار

أنسامد- 9 أكتوبر/ تشرين الأول - يستضيف متحف نابولي الوطني للآثار في إيطاليا على مدار أربعة أيام معرضا حول الثقافة اليابانية اعتبارا من 17 اكتوبر الجاري تحت اسم "اليابان الأخرى ... الخاص والتاريخ".



ويتضمن المعرض الذي يقام أيام 17 و 18 و 22 و 23 أكتوبر سلسلة من الأفلام الوثائقية النادرة والمحاضرات. يقام المعرض بالتعاون مع مهرجان الشرق الأقصى للسينما وجمعية L' Altro Giappone.



في 18 أكتوبر، يركز المعرض على الزراعة العضوية اليابانية مع عرض فيلم وثائقي عن الزراعة العضوية في اليابان. كما سيتم تنظيم حدث مخصص للمصور الصحفي البارز يوجين سميث مع عرض فيلمين وثائقيين عن حياته المهنية.



