حفل للمايسترو زوبين ميهتا بحضور 400 متفرج في مهرجان فلورنسا

أنسامد - 6 أكتوبر/ تشرين الأول - يعود الظهور الأول للمايسترو زوبين ميهتا في مهرجان مايو للموسيقى في فلورنسا إلى عام 1969، حينما صعد إلى المسرح ليدير عزف مقطوعة "عايدة".



ولكن اليوم، الثلاثاء، 6 أكتوبر، يعود المايسترو من جديد إلى المدينة للاحتفال بمرور 50 عاما على ظهوره الأول، وذلك بقيادة فرقة موسيقية ضمن مهرجان الأوبرا في فينسيا التي ينظمها المسرح الليلة.



ويخصص منظمو المهرجان الليلة كلها إلى هذا المايسترو العظيم، بحفل سيحضرها 400 متفرج.



وتأتي هذه المبادرة ضمن مهرجان فلورنسا الذي تم تأجيله حتى الوقت الحالي بسبب وباء كورونا الذي ضرب إيطاليا والعديد من البلدان وتسبب في إلغاء أو تأجيل العديد من الفعاليات الفنية والثقافية.



وجاء زوبين ميهتا، خلال فترة شبابه إلى فلورنسا لأول مرة عام 1962، لإجراء حفلة سيمفونية بموسيقى جيورجي وشومان وماهلر، كما قاد في نفس العام، أوبرا تريفياتا على مسرح كومونال فلورنسا. لكن بدايته مع مهرجان مايو لم تحدث إلا في عام 1969.



والليلة بداية من الساعة الخامسة مساءا، 400 متفرج مدعوون لحضور لحظة تاريخية مع عودة ميهتا مجددا إلى مهرجان مايو، بحضور عمدة المدينة داريو نارديلا.، إذ من المقرر أن يقود ميهتا فرقة لتأدية أوبرا "كرياتزيوني" لفرانز جوزيف هايدن.



