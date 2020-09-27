متحف تورينو المدني يستضيف معرضا حول فن القرن العشرين

أنسامد - 27 سبتمبر/ أيلول - يستضيف متحف تورينو المدني للفن الحديث والمعاصر معرضا حول المجموعات الدائمة للقرن العشرين، مع تقسيم الأعمال إلى 19 مجموعة وفقًا لسرد تاريخي فني يتبع الاتجاهات الرئيسية للقرن الماضي، مع إعطاء أهمية لتاريخ المجموعات المدنية في تورينو من الناحية الفنية.



تم تخصيص بعض القاعات لفنانين مثل فيليس كاسوراتي وأرتور مارتيني وألبرتو بوري ولوسيو فونتانا مما يثري الرحلة للتمتع باعمال المعرض.



سيتم افتتاح المعرض الجديد بعرض أعمال ثلاثة من الشخصيات التي أثرت في الفن الإيطالي في القرن العشرين، وهم جورجيو دي شيريكو وجورجيو موراندي وفيليبو دي بيسيس الذين يتركون بعد ذلك مجالًا لقاعات يتم فيها تتبع بعض المراحل الأساسية من تاريخ الفن.



