معرض لاعمال فينتورا في المركز الإيطالي للتصوير

أنسامد - 18 سبتمبر/ أيلول - يستضيف المركز الإيطالي للتصوير الفوتوغرافي في الفترة من 17 سبتمبر إلى 8 ديسمبر معرضا لاعمال الفنان والمصور الإيطالي الشهير باولو فينتورا في رحلة استكشافية في أعمال فينتورا الذي يعد أحد أكثر الفنانين الإيطاليين شهرة وتقديرًا في إيطاليا وخارجها.



يقول إيمانويل تشيلي رئيس المركز الإيطالي للتصوير الفوتوغرافي : هذا المعرض الكبير هو أول معرض يستأنف أعماله بعد فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا، وكذلك للاحتفال بالذكرى الخامسة لانشاء المركز.



تضم قاعات المتحف بعضًا من أبرز أعمال المصور الايطالي في الخمسة عشر عامًا الماضية، من مجموعات مختلفة، وكذلك من استوديو الفنان بمزيج من الاعمال التي تشمل الرسومات والنماذج والمجموعات والأزياء المسرحية.



