رافيننا الايطالية تحتفي بذكرى وفاة دانتي

أنسامد - 11 سبتمبر/ أيلول - تحتفى مدينة رافيننا الايطالية يوم الأحد 13 سبتمبر بالذكرى السنوية لوفاة الشاعر الايطالي دانتي أليغييري التي وقعت في الليلة بين 13 و 14 سبتمبر 1321، وذلك في عمل كورالي واحتفالي تنظمه بلدية رافيننا ومكتبة Biblioteca Classense ومركز دانتي.



تبدأ الاحتفالية بقداس في كنيسة سان فرانسيسكو، حيث أقيمت جنازة دانتي، برئاسة الكاردينال خوسيه تولنتينو دي مندونسا، أمين مكتبة الفاتيكان. ثم يتم تنظيم عمل كورالي في ساحة سان فرانسيسكو من إخراج مؤسسي ومديري مسرح Teatro delle Albe.



يتبع ذلك عرض الشمعة النذرية في قبر دانتي من قبل بلدية فلورنسا، بالاضافة لتنظيم محاضرة حول دانتي في مسرح Alighieri. ثم، أمام قبر دانتي، قراءة دائمة للكوميديا ​​الإلهية التي ستجمع في متحف دانتي صور أبطال الفن والمجتمع.



سيتم توثيق اليوم بأكمله من قبل المصور أليكس ماجولي، العضو الفعال في جمعية ماغنوم للتصوير منذ عام 2001. من المقرر بث هذا الحدث على شبكة الانترنت على موقع ravennafestival.live.



