معرض للتصوير الفوتوغرافي في كولورنو الايطالية

أنسامد - 4 سبتمبر/ أيلول - يستضيف متحف قصر كولورنو في مدينة بارما الايطالية معرضا للتصوير الفوتوغرافي في الفترة من 11 سبتمبر إلى 11 نوفمبر القادم في إطار الاحتفال بمدينة بارما عاصمة الثقافة الإيطالية.



ومن المقرر تنظيم معارض للتصوير الفوتوغرافي ومؤتمرات وورش عمل وجولات مصحوبة بمرشدين مع الجمهور في رحلة غير مسبوقة في عالم التصوير الفوتوغرافي.



في الطابق الرئيسي للقصر، في الفترة من 12 سبتمبر إلى 8 نوفمبر، يمكن للزائرين الاستمتاع بصور معرض "الطريق 66" للمصور فرانكو فونتانا، والذي يقدم الأسطورة الأمريكية من خلال أكثر من 70 صورة تم التقاطها على مسافة 2248 ميلاً تربط شيكاغو بلوس أنجلوس.



كما سيتم تنظيم معرض اخر للمصور مايكل كينا والذي يقدم معرضًا للصور الفوتوغرافية غير مسبوقة مخصص لأماكن النهر العظيم، ويمكن زيارة المعرض من 16 أكتوبر إلى 8 نوفمبر في الطابق الرئيسي.



كما يستضيف متحف قصر كولورنو معرضا للمصور Livio Senigalliesi والذي يقدم مجموعة من الصور تم التقاطها على مدى ثلاثة عقود في أربع قارات في الفترة من 12 سبتمبر إلى 11 أكتوبر، بالاضافة لمعرض اخر في الفترة من من 16 أكتوبر إلى 8 نوفمبر للمصور Raffaele Petralla.



