معرض في بينزا حول فن الرسم في القرن العشرين

أنسامد - 28 أغسطس /آب - تستضيف مدينة بينزا الايطالية معرضا لاعمال مجموعة من الفنانين والرسامين من القرن العشرين في الفترة بين 30 أغسطس حتى 10 يناير القادم في متحف المدينة.



يقدم المعرض 95 عملاً لمجموعة من الفنانين والرسامين، أبرزهم أفرو باسالديلا والبيرتو بوري وكارلو كارا وماريو سيرولي وفيليبو دي بيسيس ولوسيو فونتانا وريناتو غوتوسو ومينو ماكاري وماريو مافاي.



وتنتمي تلك الاعمال للمجموعة الاستثنائية الخاصة للمفكر الإيطالي ليوني ﺒﻴﺘﺸﻴﻭﻨﻲ.



وتعبر تلك المجموعة عن صورة مثالية، كما لو كانت مرآة يمكن أن تعكس المشاعر والأفكار تم التعبير عنها بعناية. ولد ليوني ﺒﻴﺘﺸﻴﻭﻨﻲ في تورينو عام 1925. وكان مفكرا إيطاليًا عظيمًا في القرن العشرين، وناقد أدبي وصحفي ورسام. وأقام طيلة حياته صداقات مثمرة مع بعض الفنانين الرئيسيين من القرن الماضي. توفي عام 2018.



يحكي المعرض عن حب الفن والذوق الرفيع والرغبة في تفسير العالم وقضاياه الحاسمة من خلال الممارسة الفنية وانعكاساتها النظرية.



