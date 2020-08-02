متحف ريدجو كالابريا يفتح أبوابه أمام الزوار

أنسامد - 2 أغسطس /آب - قرر المتحف الوطني للاثار في مدينة ريدجو كالابريا الايطالية فتح أبوابه مجددا أمام الزوار ابتداءً من يوم الثلاثاء 4 أغسطس للاستمتاع بكل "كنوز" التراث الأثري للمتحف بكل مقتنياته على أربعة مستويات.



نظرًا لنجاح المشاركة والتنظيم وباسم المزيج السعيد للثقافة والصحة مع المرحلة الأولى من إعادة فتح المتحف للجمهور على أساس تجريبي في 26 يونيو الماضي، قرر مدير المتحف كارميلو مالاكرينو الانتقال إلى المرحلة الثانية والسماح بالزيارات أيضًا من المستويات A و B لمسار المعرض الدائم، الذي يضم مجموعات ما قبل التاريخ، بالإضافة إلى الأقسام الغنية المخصصة لمدن ومزارات كالابريا اليونانية.



وأضاف أن المتحف لديه مهمة كبيرة، وهي الترويج الثقافي للمنطقة والذاكرة التاريخية لماجنا جراسيا. في رحلة على أربعة مستويات للمعرض، يحكي المتحف التاريخ الرائع لكالابريا القديمة، وصولا إلى غرفة تماثيل البرونز.



وكانت نتائج الشهر الأول بعد إعادة فتح البلاد أكثر من إيجابية، ليس فقط بالنسبة للحضور، ولكن أيضا من حيث التزام الزوار بقواعد السلامة الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.



