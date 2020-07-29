ايطاليا:مهرجان السينما الإسبانية واللاتينية نهاية يوليو

أنسامد - 29 يوليو/ تموز - تستضيف ثلاث مدن إيطالية، وهي مسينة في جزيرة صقلية ونابولي وروما، النسخة الثالثة عشر من مهرجان السينما الإسبانية وأمريكا اللاتينية الذي سينظم بين نهاية يوليو الجاري وأكتوبر المقبل.



وسينطلق المهرجان الذي ينظمه إيريس مارتين بيرالتا وفيدريكو سارتوري، من حلبة حديقة هوريسنوس أوركا، في مضيق مسينة في 30 يوليو وحتى 2 أغسطس.



وسيضم برنامج المهرجان بعض أهم الأفلام الإسبانية واللاتينية، في نسختها الأصلية مع ترجمة نصية بالإيطالية، إذ ستعرض لأول مرة في إيطاليا.



ومن بين الأفلام التي سيتم اختيارها، "O que arde" لأوليفيه لاكس، الحاصل على جائزة لجنة التحكيم ضمن المخرجين الـ 15 في مهرجان كان، وفيلم La hija de un ladrón، لبيلن فونيس، الذي حصد جائزة Goya لعام 2020 كأفضل فيلم طويل، وكذلك فيلم 70 Binladens - Le iene di Bilbao، لكولد=و سيرا، مخرج مسلسل Casa de Papel الشهير.



ومن بين الأفلام القادمة من أمريكا اللاتينية، يبرز الفيلم البيروفي "Canción sin nombre"، لمالينا ليون، والفيلم الأرجنتيني Piazzolla, la rivoluzione del tango، لدانيل روسنفيلد، الذي يتحدث عن عبقرية مؤلف التانجو الأرجنتيني أستور بياتذولا.



كما سيضم المهرجان عمل بتعاون إيطالي فرنسي إسباني، عن المخرج المكسيكي لويس بونويل، بمناسبة مرور 50 عام على فيلم Tristana, وتستضيف مدينة نابولي المرحلة الثانية من المهرجان في الفترة بين 26 إلى 30 أغسطس في مؤسسة فوكوس كوارتيري سبانيولي، في حين سيكون ختام المهرجان في روما داخل سينما فارنيز دي كامبو دي فيوري في بداية أكتوبر، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الحاصلين على جائزة الجمهور، المهداة في ذكرى لوتشيا بوزيه.



