العراق يستعيد تمثالا ثمينا من ايطاليا

أنسامد - 24 يوليو / تموز - أعادت السلطات الايطالية إلى العراق تمثال "الالهة الأم" والذي يعود لحوالي 4500 عام قبل الميلاد، وذلك في احتفالية تسليم رسمية في 23 يوليو في روما.



وأقيمت احتفالية تسليم التمثال في مقر وزارة التراث والأنشطة الثقافية والسياحة بحضور الوزير داريو فرانشيسكيني وقائد وحدة حماية التراث لقوات الدرك الكاريبنيري روبرتو ريكاردي وسفيرة العراق في ايطاليا صفية طالب السهيل.



وصرح فرانشيسكيني قائلا : إنه يوم هام لتعزيز التعاون التاريخي بين إيطاليا والعراق في مجال حماية التراث الثقافي، وسنعمل على تكثيف التعاون بتوقيع مذكرة للتعاون الثقافي ومكافحة الاتجار غير المشروع بالاثار.



وأضاف : نريد أن يمتد هذا التعاون إلى القطاعات المعاصرة وإلى تبادل الخبرات بين الفنانين والأجيال الجديدة من الباحثين، مشيرا إلى أن إيطاليا والعراق لديهما ماض مشترك كبير ومستقبل عظيم.



ومن جانبها، أعربت سفيرة العراق لدى ايطاليا، صفية طالب السهيل، عن تقديرها العميق للدولة الإيطالية ولجميع المؤسسات وعلى رأسها وزارة الخارجية ووزارة الثقافة ووحدة حماية التراث لقوات الدرك الكاريبنيري التي لعبت دورا فعالا في تعقب واستعادة الاثار العراقية التي تم تهريبها بصورة غير قانونية، بما في ذلك تمثال "الالهة الأم".



وأعربت عن شكرها للوزير فرانشيسكيني لترويج واستضافة حفل تسليم التمثال في مقر الوزارة، كما أشادت بدور إيطاليا المتميز والتزامها في مجال الثقافة وحماية التراث العالمي.



