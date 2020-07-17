العديد من الفاعليات في مركز تورينو الثقافي منذ تأسيسه

أنسامد - 17 يوليو / تموز - تأسس مركز Polo del '900 الثقافي في تورينو عام 2016 من قبل بلدية تورينو ومؤسسة كومبانيا دي سان باولو مع 22 كيانًا شريكًا لتلبية الحاجة للترفيه والدراسة والبحث حول موضوعات القرن العشرين والقضايا الحالية.



واستضاف المركز على مدار أكثر من ثلاث سنوات العديد من الفاعليات، من بينها المعارض والحفلات الموسيقية والمناقشات والعروض المسرحية وورش العمل، حضرها أكثر من 200 ألف شخص. كما استفاد حوالي 40 ألف طالب من 60 عرضًا تعليميًا يتم تقديمها كل عام.



جاء ذلك في التقرير الاجتماعي لعام 2017/2019 حول أنشطة المركز.



وأشار رئيس مركز Polo del '900 الثقافي سيرجيو سوافي إلى أن المركز يعد مغامرة ثقافية فريدة في إيطاليا.



يحتوي مركز Polo del '900 الثقافي الذي أعاد فتح أبوابه للجمهور تدريجياً على 8000 متر مربع من المكتبات وقاعات للقراءة وقاعة المؤتمرات ومساحات للفاعليات والمعارض ، وأماكن تعليمية ومناطق للأطفال، بالاضافة إلى متحف وكافتيريا ومكتبة.



كما يضم المركز 300 الف كتاب و17 الف دورية و130 الف صورة فوتوغرافية. وشارك العديد من المثقفين والفنانين في أنشطة المركز الثقافية.



