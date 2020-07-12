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مهرجان ماتيرا السينمائي الأول في سبتمبر القادم
    أنسامد - 12 يوليو / تموز - تستضيف مدينة ماتيرا الايطالية الدورة الأولى من مهرجان ماتيرا السينمائي التي من المقرر أن تقام في الفترة بين 24 و26 سبتمبر القادم .

    وسيعرض المهرجان الذي تنظمه جمعية Making-Of مجموعة من الاعمال العالمية الكبيرة، مثل " "الإنجيل وفقا للقديس ماثيو" و "لا وقت للموت" من سلسلة أفلام 007 المقرر عرضه في دور السينما ابتداءً من نوفمبر القادم.

    ستحتوي الدورة الأولى للمهرجان على ثلاثة أقسام: الأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة. يقود لجنة التحكيم المخرجان جيانكارلو فونتانا وجوسيبي ستاسي إلى جانب الرئيس الفخري إنزو سيستي، الذي جلب اعمالا دولية كبيرة إلى ماتيرا.

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