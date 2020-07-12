مهرجان ماتيرا السينمائي الأول في سبتمبر القادم

أنسامد - 12 يوليو / تموز - تستضيف مدينة ماتيرا الايطالية الدورة
الأولى من مهرجان ماتيرا السينمائي التي من المقرر أن تقام في
الفترة بين 24 و26 سبتمبر القادم .
وسيعرض المهرجان الذي تنظمه جمعية Making-Of مجموعة من الاعمال
العالمية الكبيرة، مثل " "الإنجيل وفقا للقديس ماثيو" و "لا وقت
للموت" من سلسلة أفلام 007 المقرر عرضه في دور السينما ابتداءً من
نوفمبر القادم.
ستحتوي الدورة الأولى للمهرجان على ثلاثة أقسام: الأفلام الروائية
الطويلة والأفلام الوثائقية والأفلام القصيرة. يقود لجنة التحكيم
المخرجان جيانكارلو فونتانا وجوسيبي ستاسي إلى جانب الرئيس الفخري
إنزو سيستي، الذي جلب اعمالا دولية كبيرة إلى ماتيرا.