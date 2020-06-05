المتاحف المدنية في روما تفتح أبوابها مجانا أمام الجمهور

انسامد - 5 يونيو / حزيران - تفتح المتاحف المدنية في العاصمة الايطالية روما أبوابها مجانا أمام الجمهور يوم الأحد 7 يونيو، وذلك بعد فترة طويلة من الإغلاق بسبب حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.



يقول لوكا بيرجامو، نائب عمدة روما المسؤول عن النمو الثقافي : في هذه المرحلة من الصعوبات الاقتصادية، يمكن للعديد من العائلات أن تتاح لهم الفرصة لقضاء الوقت معًا، مع اتباع الاجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي واستخدام القناع الطبي في كل المتاحف المدنية.



وتابع: أعتقد أنها فرصة نود مواصلة دعمها في روما، وهي رسالة إيجابية للتعافي من خلال الحياة الثقافية المتاحة للجميع لاكتشاف التاريخ والعلوم والفن والآثار.



