كورونا:اصدار خاص لمعرض تورينو علي الانترنت

انسامد - 13 مايو - ايار - معرض تورينو للكتاب لهذا العام ، والذي تم تأجيله حتى الخريف بسبب جائحة فيروس كورونا ، سينتقل إلى الويب في الفترة من 14 إلى 17 مايو لإصدار استثنائي مخصص لضحايا الفيروس وأقاربهم والطاقم الطبي ومساعديهم. وقال بيان على موقعه على الإنترنت إن المهرجان سيقدم "قائمة غنية من الأحداث في البث المباشر".



سيكون من بين الضيوف شباب فرايديز فور فيوتشر وخافيير سيركاس وآني إرناو وسلمان رشدي وأليساندرو باريكو وجوفانوتي وزيروكال كير وروبرتو سافيانو وبولو جيوردانو وفرانشيسكو بيكولو وفابريزيو جيفوني ولينوس