رحلة افتراضية في المتاحف المدنية في كالياري

أنسامد - 10 مايو / أيار - تستعد المتاحف المدنية في مدينة كالياري الايطالية لاعادة التشغيل كما هو مقرر في 18 مايو الجاري، وذلك بعد انتهاء اجراءات الاغلاق من خلال برنامج زيارات افتراضي فريد في بانوراما العروض الثقافية الوطنية في وقت الإغلاق.



توفر هذه الجولات الافتراضية للجمهور ليس فقط امكانية اكتشاف "الكنوز" المحفوظة في الداخل، بل ستسمح أيضا بالتفاعل مع المؤرخين والانغماس في تاريخهم وفي تراث الأعمال التصويرية والفنية التي تعد المتاحف المدنية راعية لها.



وتستخدم المتاحف تقنية تستخدم الماسحات الضوئية مع 12 كاميرا داخلية والعديد من الماسحات الضوئية. تتكون صور المواضع الفردية من 90 لقطة بدقة عالية جدًا مع محاذاة بشكل مثالي دون تداخل اللقطات.



