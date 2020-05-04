الانتهاء من بناء جسر جنوة

انسامد - 4 مايو - ايار - تم الانتهاء من اعادة بناء جسر جنوة
الجديد الذي صممه المهندس رينزو بيانو وذلك بعد 20 شهرًا من انهيار
جسر موراندي الذي تسبب في وقوع 43 ضحية ، أطلقت جنوة الامتداد
الفولاذي التاسع عشر و الذي يبلغ طوله 1067 مترا و ارتفاعه 40 مترا
و يصل بين طرفي الوادي في بولشفيرا .
سيتم افتتاحه رسمياً في منتصف يوليو بعد تركيب الحواجز والألواح
الشمسية والاسفلت والإنارة .
وفي هذا الاطار قال المهندس رينزو بيانو : «إنها لحظة مهمة ، لكنها
ليست احتفالية لأنه يجب علينا ألا ننسى ان ميلاد هذا الكوبري ياتي
في اعقاب مأساة رهيبة ».
وقالت وزيرة النقل باولا دي ميشيلي: "أعتقد أن رؤية هذا العمل على
وشك الانتهاء ، هو علامة غير عادية علي أنه حتى في هذا الوقت
العصيب يمكننا الاستمرار في تغيير العالم كل يوم".