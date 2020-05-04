Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
سفر و سياحة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

سفر و سياحة - ثقافة
الانتهاء من بناء جسر جنوة
    انسامد - 4 مايو - ايار - تم الانتهاء من اعادة بناء جسر جنوة الجديد الذي صممه المهندس رينزو بيانو وذلك بعد 20 شهرًا من انهيار جسر موراندي الذي تسبب في وقوع 43 ضحية ، أطلقت جنوة الامتداد الفولاذي التاسع عشر و الذي يبلغ طوله 1067 مترا و ارتفاعه 40 مترا و يصل بين طرفي الوادي في بولشفيرا .

    سيتم افتتاحه رسمياً في منتصف يوليو بعد تركيب الحواجز والألواح الشمسية والاسفلت والإنارة .

    وفي هذا الاطار قال المهندس رينزو بيانو : «إنها لحظة مهمة ، لكنها ليست احتفالية لأنه يجب علينا ألا ننسى ان ميلاد هذا الكوبري ياتي في اعقاب مأساة رهيبة ». وقالت وزيرة النقل باولا دي ميشيلي: "أعتقد أن رؤية هذا العمل على وشك الانتهاء ، هو علامة غير عادية علي أنه حتى في هذا الوقت العصيب يمكننا الاستمرار في تغيير العالم كل يوم".

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    فيروس كورونا يقسم ايطاليا

    ألبوم الصور