الانتهاء من بناء جسر جنوة

انسامد - 4 مايو - ايار - تم الانتهاء من اعادة بناء جسر جنوة الجديد الذي صممه المهندس رينزو بيانو وذلك بعد 20 شهرًا من انهيار جسر موراندي الذي تسبب في وقوع 43 ضحية ، أطلقت جنوة الامتداد الفولاذي التاسع عشر و الذي يبلغ طوله 1067 مترا و ارتفاعه 40 مترا و يصل بين طرفي الوادي في بولشفيرا .



سيتم افتتاحه رسمياً في منتصف يوليو بعد تركيب الحواجز والألواح الشمسية والاسفلت والإنارة .



وفي هذا الاطار قال المهندس رينزو بيانو : «إنها لحظة مهمة ، لكنها ليست احتفالية لأنه يجب علينا ألا ننسى ان ميلاد هذا الكوبري ياتي في اعقاب مأساة رهيبة ». وقالت وزيرة النقل باولا دي ميشيلي: "أعتقد أن رؤية هذا العمل على وشك الانتهاء ، هو علامة غير عادية علي أنه حتى في هذا الوقت العصيب يمكننا الاستمرار في تغيير العالم كل يوم".



