ايطاليا: مشروع المتاحف برسوم الكاريكاتير

انسامد - 21 ابريل - نيسان - تعد القصص المصورة هدفا للعديد من المبادرات الرقمية لوزارة التراث والأنشطة الثقافية وللسياحة لنشر الجمال الإيطالي وعدم فقدان الاتصال بالتراث الثقافي في هذه الفترة من الإغلاق أمام الجمهور بسبب فيروس كورونا.



مشروع المتاحف برسوم الكاريكاتير ، الذي صممته ونسقته الوزارة وتم تنفيذه بالتعاون مع دار نشر كوكونينو بريس هو في الواقع يهدف إلى التعريف بالاماكن السياحية في إيطاليا .



وتضم النسخة الرابعة من القصص المصورة المسماة "كاريكاتير المتاحف" المنشورة في 19 أبريل عبر الإنترنت والمسماة "الفن هل أنت جاهز؟" ، صورا عديد تم تخصيصها لبيان جمال المناظر الطبيعية الإيطالية بجميع أشكالها.



وهكذا ، إذا كنت تسافر عبر الصفحات الاجتماعية لـلوزارة وجميع أماكن ثقافة الدولة تجد نفسك امام العديد من الصور حديثة وقديمة و تاريخية بالاضافة الي الرسوم التوضيحية المحفوظة في وثائق المحفوظات وفي المكتبات والأعمال الفنية للمتاحف الإيطالية وكل هذا يحدث نفس التأثير من خلال تصفح القصص التي قدمها بعض أفضل رسامي الكاريكاتير في بلادنا.



