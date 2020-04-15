جنوة مدينة الثقافة و الفن و الجمال اونلاين

انسامد 15 ابريل - نيسان - يري المسئولون عن مدينة جنوا ان الثقافة والفن دائمًا على قيد الحياة خالدان.



قام قطاع المتاحف بتنظيم الانشطة الثقافية و منها الزيارات مع المحافظة علي التباعد الاجتماعي من خلال بث افلام علي قناة يوتيوب جنوا تضم من بين افلام كثيرة عن ثروات المتاحف بعض أشرطة الفيديو القصيرة مخصص للمتاحف الوطنية.



داخل قائمة التشغيل ، الفيلم الوثائقي القصير المخصص لقصر روسو ، وتم إنشاؤه كجزء من التعاون مع فاستويب لإجراء تجربة على برنامج فايف جي ؛ تم إنشاء الفيديو لعرضه في الوضع ثلاثي الأبعاد ، ولكنه أيضًا ممتع تمامًا حتي في إصداره ثنائي الأبعاد ؛ بالإضافة إلى عرض بعض روائع المجموعة الرئيسية ، فإنه يقدم قسمًا رائعًا مخصصًا لإعادة بناء القصر كما ظهر قبل الحرب العالمية الثانية ، وقبل أن يدمر احد التفجيرات الزخرفة الجدارية للقاعة الفخمة في الطابق الثاني.



